水庫洩洪致潯江水位暴漲 沖走9船11人被困

廣西受颱風「海高斯」和持續暴雨影響，部分水庫因水位急劇上升需緊急洩洪，導致多條支流河水暴漲，水流急速。潯江桂平段出口原本停泊9艘貨船，周四（20日）被水流沖走，貨船失控危及河上橋樑和來往船隻的安全，船上11名船員被困，最終獲救回岸上。

涉事水域位於潯江的船隻主要航道上，來往船隻多，水流急速，下游礁石分布多，並有採沙區、在建橋樑和多個碼頭。有關部門認為，船隻失控向下游漂流，嚴重危及往來船隻、橋樑等安全，恐發生碰撞事故。

船上被困船員向廣西貴港海事局求救，海事執法人員抵達現場後，對相關水域發布臨時水上交通管制，禁止其他船隻通過，最終將9艘貨船拖回安全水域，11人返回岸上，無引發其他事故。

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