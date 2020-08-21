傳華將建成核爆模擬器「Z機器」　能量為美測試22倍

中美近期在軍備領域上的角力備受關注，美媒近日指，中國將很快建成核爆模擬器「Z機器」，可以模擬聚變式的熱核爆炸，能量達到美國同類測試的22倍。內媒周五（21日）表示，Z機器的正式名稱為「Z脈衝功率設施」，是一種高頻電磁波產生器，用以進行某些方面的物理測試和材料試驗。

美媒上周六（15日）表示，中國快將完成的Z機器，能夠毋須動用核武器下，即可進行核武器的研究工作，在實驗室的安全控制環境下，複製核彈爆炸時的狀態。Z機器可在瞬間產生約6000萬焦耳的能量，是美國桑迪亞國家實驗室能夠產生的270萬焦耳能量的22倍，可更準確地反映真實的核爆條件。

內媒則表示，Z機器可創造極端的高溫和壓力環境，利用強大電流，通過由數百甚至數千條鎢絲組成的線軸時所釋放的強大能量，變成具有強大磁場的等離子體，當中產生的壓力又會使鎢粒子被迫向內移動，互相碰撞，產生更高的溫度和強烈的X射線輻射，遂可模擬核爆的條件。

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