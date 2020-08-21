旅遊巴撞天橋工程車吊臂　工人墮地2死1傷

上海中環外側日前發生致命交通意外，一輛旅遊巴行駛時撞到正在天橋施工的工程車吊臂，2名工人隨即飛出，其中一人墮地身亡；一名男乘客下車查看時，被後方另一輛旅遊巴撞斃。事故共造成2死1傷，肇事原因有待調查。

肇事司機薛某某周三（19日）上午約9時半，駕駛旅遊巴行經中環高速外圈近龍東大道的天橋，駛入一個限速40公里的彎位後，不慎撞上一輛工程車，碎片四處濺落。2名施工人員從吊籃內飛出，其中一人直接從天橋上墮至橋下路面當場身亡，另一人被安全帶綁住懸吊半空中受傷。

行車紀錄儀顯示，工程車吊臂事發前已阻擋正常道路通行，但現場並無明顯封路措施及擺放警示牌。肇事司機所屬的上海空港巴士公司班車保障分公司發布文件指，事發前已有另一輛旅遊巴與工程車吊臂發生碰撞，有人在場拍照取證。惟薛某某疏於觀察、車速過快，沒有及時減速，令旅遊巴右上角撞到工程車吊臂釀禍。

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