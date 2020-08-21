北大師生參加國際網上會議需申報　包括港澳台主辦

北京大學早前發布公告，要求各單位應對參加境外單位主辦的網上國際會議「嚴格審核把關」，師生參加會議時應嚴格遵守相關「保密規定」。公告強調，參加由香港、澳門、台灣單位主辦的網上國際會議時，內地師生亦須遵守有關規定。

北京大學國際合作部周三（19日）在官網發布「關於規範參加外方主辦的線上國際會議申報審批的通知」，介紹師生參加網上研討會的申報和審批程序，與因公出國的申報和審批程序相同，需在參加會議前至少15天作出申報。

通告顯示，相關師生提交的申報資料，需包括邀請函或會議通知，以明確會議的主題、議題、議程安排等。通告又解釋，此次要求是根據上級有關規範管理線上外事活動的文件精神，規範師生參加外方主辦的線上國際會議的申報和審批程序，確保線上對外交流活動有序展開而提出。

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