中方稱中美貿談將於近日舉行　華府消息人士否認

原定上周六（15日）舉行的中美貿易會談未有成事，中國商務部周四（20日）表示雙方已商定將於近日對話。但英媒同日引述華府消息指，目前中美雙方未有訂定下一次磋商的日程。另一方面，美國國防部周四批准聯邦機構購買5款美製無人機，以取代被封殺的中國製器材。

美國總統特朗普日前揚言，只因「不想和他們談」而押後了中美貿談；中國商務部新聞發言人高峰周四則表示，中美貿談將於近日舉行。但英媒同日稍後再引述兩名知情者指，中美尚未安排新的會談日期。美國貿易代表辦公室和財政部，則沒有回應有關中美貿易協議每半年一度的評審計劃查詢。

白宮首席經濟顧問庫德洛亦未有回應，僅表示華府與北京有就首階段貿易協議保持接觸，美國貿易代表萊蒂澤對協議迄今取得的進展感滿意。但根據官方數據，中國對購買美國商品的規模遠遠落後於協議中規定的首年增購770億美元，不過在近月有加快了農產品採購步伐。

特朗普周四在賓夕凡尼亞州的競選集會中向支持者表示，政府將向把就業機會由中國遷回美國的企業，提供免稅優惠。特朗普聲稱︰「如果他們不那麼做，我們將對那些企業徵收關稅，他們將不得不向我們支付很多錢。」

美國國防部同日則表示，已核准5種美國製的無人機，自9月起成為聯邦政府機構的安全採購選項。此舉是為了遵循美軍禁止採購中國製無人飛行系統、避免情報被刺探的法規，提供替代產品。

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