新冠肺炎︰50名檢測人員廣州出發　今赴香港支援抗疫

內地官媒報道，50名來自廣東多地公立醫院的核酸檢測人員，周五（21日）中午在廣州集結完畢後，已趕赴香港。檢測隊伍將在香港相關機構配合下，幫助香港進行更多、更廣泛的核酸檢測。

廣東省衞健委主任段宇飛表示，今年7月以來，香港新冠肺炎疫情呈爆發態勢，特區政府向中央請求支援。國家衞健委其後部署，安排由廣東組建第一支內地核酸檢測支援隊，支援香港抗疫工作。內地核酸檢測支援隊前期先遣隊10人已於本月初赴港，剩下的50名隊員也在周五「出征」，廣東及後將根據中央安排，再派出支援隊員。

內地核酸檢測支援隊副隊長鄒偉明表示，支援隊所有隊員對香港此次疫情的艱巨性、複雜性均有充分思想準備，並理解和了解兩地文化和兩地法規、檢測技術的差異；前期也進行各方面培訓。他透露，此次支援的50人中，6成人是早前支援北京、武漢抗疫的專業檢測人員。隊員抵達香港後，將盡快適應香港法律法規，認真學習和融入檢驗流程。

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