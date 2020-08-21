網傳男子洪水游泳溺亡　警方：平安獲救

內地多個省市受暴雨侵襲，多地有洪水災害。重慶沙坪壩區嘉陵江磁器口日前洪峰過境，男子黃某卻拒聽朋友及市民勸阻，執意下水游泳，網傳他溺水身亡。警方表示，黃某在江中遇險，但最終被平安救出。

重慶市周二（18日）首次啟動洪水防禦1級響應。警方指，黃某當日下午在磁器口濱江路附近跳入嘉陵江洪水，再往中心位置游走，隨後被洪水沖走。經查，黃某飲酒後與朋友打賭跳江游泳，後因乏力無法返回岸邊，於是抱木頭隨水漂流。

警方接獲市民報案求助，黃某最終被水警救起。警方指，從黃某下水到被警員救起，已在嘉陵江湍急的江水中漂流10餘公里，目前他已被家人接回家。

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