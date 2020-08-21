英媒︰英政府考慮杯葛北京冬奧　民調傾向支持

在新冠肺炎調查、香港局勢及中國科技巨企華為隱憂等爭議下，中國與英國的關係漸趨冷淡。英媒引述高官消息指，英國正考慮杯葛2022年由北京舉辦的冬季奧運會。《快報》周四（20日）公布的民調更顯示，其90%投票讀者支持英國杯葛北京冬奧。

《太陽報》引述高官消息報道，政府正考慮杯葛北京冬奧，但至周二（18日）仍未有定案。報道指，如果英國決定杯葛北京冬奧，手段應該會類似2018年俄羅斯前叛諜斯克里帕爾中神經毒劑後，杯葛兩個月後舉行的2018年俄羅斯世界盃。

保守黨前黨魁施志安則主張，政府應游說奧委會更改舉行奧運的地點。他狠批︰「中國獨裁、具攻擊性、不容異見，我不認為有多少自重的英國人會去那裏，支持那政權。（中國）對新疆維吾爾族人施以虐待和強制絕育，在香港則破壞《中英聯合聲明》。」

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