陸斥「人肉地氈」發圖者被台收買　台外交部：公然抹黑

中國大陸駐基里巴斯大使唐松根早前接受「人肉地氈」式歡迎，在基里巴斯民眾的背上行走，引起輿論熱議。大陸外交部周四（20日）表示，有網民認為是台方主使澳州網民揭露圖片，意圖中傷大陸；台灣的外交部發言人歐江安周五（21日）反駁，批評大陸外交部公然抹黑，並對此予以強烈譴責。

大陸外交部發言人趙立堅周四回應事件時指出，唐松根是應當地政府和民眾盛情要求，及尊重該國文化和習俗，才接受上述的歡迎儀式。他又指，在民眾的背上行走是該島最隆重的傳統歡迎儀式，以最謙遜的姿態歡迎貴賓到訪，批評部分澳洲民眾明知基里巴斯各島都有獨特的風俗，卻故意誣衊抹黑中國；更引述網民言論，認為上載圖片的人士是從台灣拿了錢，居心叵測。

台外交部發言人歐江安周四曾表示，根據台方對基里巴斯的理解，當地並無「人肉地氈」歡迎外賓的習俗；她周五再度反駁，強調台方並不認識、且從未收買或接觸發放圖片的澳州藉人士。

前台灣駐基里巴斯大使何登煌近日接受境外傳媒採訪時表示，唐松根並不是首位接受儀式的外交使節，他當年獲派駐當地期間，受邀到該國外島訪問時，也同樣接受過「人肉地氈」式的最高歡迎待遇。

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