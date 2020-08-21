假設明天要打仗？東部戰區開展「三信一書」活動

兩岸局勢緊張，解放軍東部戰區駐福建某部隊近日開展「激發戰鬥血性」為主題的三信一書活動，活動以假設明天就要打仗為背景，要求參戰士兵寫下給家人的告別信，由士兵家屬寫給士兵的囑託信，和來自地方的慰問信，同時要求士兵寫下請戰書。

據了解，三信一書的告別信是指士兵戰死後，留給家人的最後一段話；而囑託信則是士兵的家屬送給要參戰士兵的話語；慰問信則由士兵家鄉的市民，對士兵寄託信任和重托；請戰書則是士兵們對犧牲奉獻的忠誠覺悟，鼓動士兵的士氣。

其中，19歲士兵郁波給母親的告別信中寫道︰「還沒有來得及在膝前盡孝，就要奔赴戰場，此去生死難料。心中即充滿了對母親的愧疚，也感受到使命和責任」。另一士兵則收到未婚妻的囑託信，信中指自己明白軍人的職業特殊性，「你守好大家，我守好小家，我等你回來陪我看風花雪月」。

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