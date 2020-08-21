台禁愛奇藝等大陸OTT投資　國台辦斥破壞兩岸關係

台灣的經濟部早前發布消息稱，為防止愛奇藝、騰訊等大陸地區OTT（Over-The-Top）TV服務赴台投資，擬將代理或經銷中國OTT及相關商業服務納入禁止範圍，措施將於下月3日生效。對此，大陸國台辦發言人馬曉光周五（21日）指摘民進黨當局以各種藉口和手段，變本加厲破壞兩岸交流合作，損害台灣同胞利益。

馬曉光表示，民進黨追隨西方反華勢力，進一步阻撓陸資赴台投資，禁止台灣業者與大陸相關企業合作，製造兩岸「脫鉤」，暴露其破壞兩岸關係的真面目。

馬曉光提及兩岸的貿易數據稱，今年1月至7月，兩岸貿易額達到1349.4億（美元，下同，約1.05萬億港元），同比增長8.7%，台灣所獲順差超過700億元（約5460億港元）；大陸企業在台聘用員工近2.5萬人，每年納稅超過12億新台幣（約3.2億港元）。馬曉光強調，民進黨當局的所作所為，無法改變兩岸經濟社會融合發展的大勢，只會壓縮台灣的發展空間，斷送台灣的發展機遇，損害台民眾的利益。

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