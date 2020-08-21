國家信息中心前副書記涉受賄 　遭檢察院起訴

檢察機關近日正式以涉嫌受賄罪起訴馬忠玉。

國家信息中心前副主任馬忠玉因涉貪污受賄，早前被中紀委開除其黨籍及所有公職後，近日更被北京人民檢察院第一分院提起公訴。檢方指，馬忠玉於2008年至2012年8月期間，利用其職務便利，為他人謀取利益，非法收受他人給予的財物，因此以受賄罪追究其刑事責任。

據了解，中紀委早前就馬忠玉的違紀問題進行紀律審查和監察調查，發現他擔任公職期間，多次違規收受禮金、消費卡；更接受不必要宴請；借出差、公務出國之機，以公款旅遊；以公款報銷個人探親費用等；嚴重違反紀律。

調查又指，馬忠玉不如實報告個人事項，不按要求報告個人去向；借用管理和服務對象巨額錢款，違規持有非上市公司股份並獲利；私自留存機密資料；利用職務便利為有關企業謀取利益並收受巨額財物，所犯罪行多不勝數。

公開資料顯示，馬忠玉今年57歲，擁有博士學歷，於1988年6月加入中國共產黨，曾擔任寧夏自治區農業科學院農作物研究所幹部、中國人民大學環境學院教授。在2004年5月任寧夏自治區發改委黨組成員、副主任，2012年3月任寧夏自治區政府副秘書長、自治區政府政策研究室黨組書記、主任，2014年8月任國家信息中心副主任，2017年4月任國家信息中心黨委副書記、副主任。

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