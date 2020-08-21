台華映案涉違證交法 檢方起訴大同兩任董事長等5人

檢方將多名涉案人員向法院起訴。（中時電子報圖片）

台灣顯示器製造廠中華映管股份有限公司（下稱華映）去年宣告破產，積欠員工薪資，員工指控恐與大同集團隱匿投資中國華映有關。台北地檢署調查後認定大同和台灣華映隱匿財報重大契約承諾，並於周五（21日）以違反證券交易法，起訴大同董事長林郭文艷、前董事長林蔚山、華映前財務長汪志成、簡永忠、華映前總經理林盛昌等5人。

台灣的金管會認為，華映投資中國華映科技的承諾事項未揭露，隱匿行為恐影響投資人判斷，去年4月將大同與華映移送檢調偵辦。檢方周五對上述案件已調查終結，遂將多名涉案人員向法院提出起訴。

檢方曾於今年3月約談林郭文艷、汪志成、林盛昌，並提訊已在宜蘭監獄服刑的林蔚山說明情況，准許林郭文艷以500萬元（新台幣，下同，約134萬港元）、林盛昌100萬元（約27萬港元）、汪志成50萬元（約港13萬元）交保。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020