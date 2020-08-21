李毅履新省公安廳長　成首位「70後」省公安廳長

黑龍江省人大常委會周五（21日）舉行會議，會上決定任命李毅為省公安廳廳長。據悉，李毅是內地首位「70後」省級公安廳廳長。

公開資料顯示，李毅出生於1970年7月，陝西岐山人，1992年參加工作任陝西省西安市未央區委辦公室秘書，2006年9月任陝西省西安市藍田縣委副書記、縣長；2009年任西安市藍田縣委書記；2017任西安市委常委；2018年任渭南市委副書記、市長；今年4月調任黑龍江省政府副省長、黨組成員，目前兼任省公安廳廳長。

據了解，黑龍江省前副省長兼省公安廳黨委書記、廳長畢寶文，今年7月已年滿60周歲，由李毅取代其職。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020