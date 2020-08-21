台駐索馬利蘭代表處命名風波　3人控告蔡英文犯外患罪

毛嘉慶（中）、高鈞鈞（左）、寒國人（右）到高檢署，起訴蔡英文、吳釗燮及歐江安涉犯外患罪。（中時電子報圖片）

台灣駐非洲索馬利蘭代表處日前揭牌，惟台方首次以「台灣」為代表處命名，並非以往的「中華民國」，引起輿論爭議。台灣公民團體「反仇恨政治動員」發起人毛嘉慶與網紅高鈞鈞、寒國人周五（21日）到台灣的高等檢察署，控告台灣的蔡英文總統、外交部長吳釗燮、外交部發言人歐江安涉犯《刑法》中的外患罪。

毛嘉慶表示，台灣的「國名」為「中華民國」，並非「台灣」或「中華民國台灣」，同時台灣與中國大陸從未與任何國家同時存在邦交關係，可證台灣的一中原則至今仍存在；惟蔡英文和吳釗燮與索馬利蘭建立官方關係時，刻意不使用「中華民國」，並以「台灣」取代，歐江安甚至外公開表示「一中原則」為「可笑而荒謬」，顯示3人明顯拒絕接受「一中原則」。

毛嘉慶認為，上述事件總統與外交部長必須負起傷害「中華民國」行為的責任，並已明顯觸犯外患罪；他又批評民進黨當局，以「玩國名」設駐外館一事，嚴重違背慣例，使「中華民國」被消失，其事茲事體大，是出賣「國家」利益作為政治鬥爭的行為。

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