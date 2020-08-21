順豐大型無人機FH98　首次成功載貨飛行

順豐速運集團周五（21日）公布，公司與航天時代電子共同研發的FH98大型無人機當天首次載貨飛行，這也是中國內地首次，將大型無人機實際運用於物流投送。

順豐速運消息指，當日上午8時，該大型無人機從寧夏的機場起的，經1小時飛行順利在內蒙古的目的地機場降落。順豐方面表示，此次載貨飛行的圓滿成功，標誌無人機在貨運方面的可行性，未來順豐將利用大型無人機，打通內地的航空物流新通道，將有效解決偏遠地區物流運輸不便、運輸效能低下等問題。

據了解，周五試營運的大型無人機FH98，最大起飛重量為.25噸，是目前中國內地最大的無人機之一，具有適合貨運的大貨艙。截至目前，順豐已成功獲批9條航線用於科研試飛和業務測試。

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