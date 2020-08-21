陳其邁領取當選證書 「小內閣」名單三分一為女性

台灣高雄市候任市長陳其邁，周五（21日）在領取當選證書後，隨即公布「小內閣」30人名單，其中女性佔了三分一。目前的高雄市代理市長楊明州透露，陳其邁將於下周一（24日）就職。

陳其邁在宣布的小內閣名單中，除早已證實的3位副市長人選，經濟部技術處處長羅達生、高市府前副市長史哲和台北市前副市長林欽榮外，現任高雄巿代理巿長楊明州可望轉任巿府秘書長，青年局長則是張以理等。30人的名單中，有10人為女性。

據了解，陳其邁的「小內閣」已確定近9成。幕僚透露，這項人事安排可能是台灣地方自治史上，女性首長比例最高的一次。其中，出任原住民事務委員會主任委員的阿布斯，更是有「鄉民女神」之稱，備受關注。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020