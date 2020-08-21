陸資助台青年科學家交流　陸委會︰未經許可禁止參與

中國大陸科技部周五（21日）公布「台灣青年科學家交流計劃」，提出將以每月1.5萬元人民幣（約1.7萬港元），資助10名台灣青年科研人員到大陸展開不少於6個月的短期科技交流。台灣陸委會同日晚上發聲明，提醒學者、專家未經當局許可，禁止參與大陸的科研計劃，防止重要科研成果外洩。

據通報，「台灣青年科學家交流計劃」旨在資助台灣青年科學家、學者和研究人員在大陸開展短期科技合作交流，為其提供到大陸科研機構、高校和企業開展合作研究的機會，促進兩岸的學術交流、科研合作和人才培養等。計劃優先資助領域為衞生健康、生態農業、信息科學，主管部門為科技部港澳台辦公室。

對此，陸委會聲明強調，兩年前已發函要求各公私營科研機構及大學院校現職、專任教師及相關人員，未經許可不得參與陸方各項國家基金及重點研發計劃，包括千人計劃等。如發現違反規定，將依法查處。聲明重申，針對陸方吸納台灣高科技或機敏科技的做法，會提高警覺，持續關注大陸今次提出的計劃，防範台灣的重要科研成果外流向大陸。

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