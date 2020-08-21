法院開庭審結一宗涉黑案件　涉案人數38人

上海市第二中級人民法院周一（17日）至周五（21日）開庭，審理以趙富強為首等38人涉嫌組織、領導、參加黑社會性質組織、強姦、組織賣淫、詐騙、強迫交易、受賄、行賄等罪一案。該案因涉及大量個人私隱，故當局決定採取不公開開庭的方式進行。目前，上海二中院已完成審理程序，將擇期對該案進行宣判。

檢察機關指控，由趙富強組織、領導的黑社會性質組織自2014年6月起，在當地商舖租賃、美食城經營、動遷清場等過程中，有組織地實施了百多宗犯罪活動；又尋求「保護傘」，通過行賄等手段，拉攏、腐蝕多名國家工作人員，並將其發展為該組織成員。

庭審中，控辯雙方充分展示了證據，圍繞起訴書指控的犯罪事實進行法庭調查和法庭辯論，被告進行最後陳述。合議庭聽取控、辯雙方意見，依法保障被告人、辯護人的訴訟權利。庭審結束，法官宣布案件擇期宣判。

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