新冠肺炎：專家指疫苗研發進展迅速　已有29種進入臨床試驗

內地新冠肺炎疫情截至周六（22日）凌晨，已累計84,917人確診，4634人病亡。就眾人關注疫苗研發進展情況，中國疾控中心免疫規劃首席專家王華慶周五（21日）表示，現時進入臨床試驗的疫苗已有29種，疫苗研發進展迅速。

王華慶在北京的中國醫學科學院舉辦的專題講座上介紹了新冠肺炎疫苗的最新研發進展情況，他總結了當下疫苗研發的特點，首先是研發速度快，只用了不到半年時間就從疫苗臨床試驗進展到三期臨床實驗，超越既往的疫苗研發速度。第二，疫苗研發基本上使用了目前所掌握的全部技術路線，如經典技術路線、基因重組體外表達路線和新技術體內表達路線，技術路線齊全。最後則是研發品種多，臨床前研究的疫苗共有38種，他強調在短時間內採用不同技術路線，研發多種類疫苗是前所未有。

另對於疫苗有效性和安全性，王華慶表示，現時疫苗保護率最低下限要達到5成，保護持久性一般要求1年以上，最短保護持久性也要不低於半年。

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