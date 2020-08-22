煙灰杯墜落擊中女嬰　物管排查200戶仍未能緝兇

浙江杭州市錢塘新區一名僅3個月大的女嬰，早前被一個從高處墮下，裝有煙灰的塑膠杯砸中受傷。事件引起輿論關注，屋苑物業公司對有關樓宇的200戶人家進行排查，但仍未找到肇事者。目前，警方已介入調查。

事發於本月12日，女嬰外婆帶女嬰在所住的瑯琴灣小區屋苑內散步，突然有一個杯子砸在女嬰身上，女嬰被嚇得大哭，杯中的煙蒂、煙灰、髒水和紙巾都灑在嬰兒車和女嬰身上。雖然女嬰家屬已立即報警，但警方指，由於女嬰傷勢不重，未達刑事案件，沒有辦法排查肇事者的DNA和指紋。

女嬰母親張女士表示，經醫院檢查，女兒「骨頭沒受傷，就是肌肉受傷了，手臂上腫起了一大塊瘀青」。她認為，幸好墜物不是重物，而杯子也沒有砸到寶寶的頭或者胸口，否則後果不堪設想。

張女士事後要求物業公司，在屋苑裝設防高空拋物的閉路電視。惟物管職員表示，之前的公司領導就有提過，但是暫未落實，原因未明。物業公司負責人趙紅偉則表示，該屋苑本月底會進行業委會選舉，業委會成立後，一定會第一時間報備安裝高空攝像頭的事宜。

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