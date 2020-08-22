台網紅遇襲案　3男分別被判囚5至6個月

台灣網紅蔡阿嘎今年3月被人當街襲擊，涉案的3人隨後被捕。士林地方法院周五（21日）審理該案，3人均坦誠認罪，但強調無人在背後指示，動機也與政治無關。最終，3人分別被判處5至6個月的有期徒刑，可易科罰金。

事發於今年2月，涉案的楊姓男子因覺得蔡阿嘎上傳的影片，已經沒有以前好笑，遂向吳男表示，願出30萬新台幣（約8萬港元）請他找人修理蔡阿嘎。吳答應後，找來車行陳姓員工落手。陳男在3月3日，到蔡阿嘎家樓下伏擊，用預藏的榔頭敲了蔡的膝蓋2下，而蔡妻也被打到腹部，事後還因宮縮住院。

3人在法庭上坦承犯行，但楊強調30萬只是「隨口說說」，事後並沒向吳男付款。最終楊男、吳男教唆傷害罪成，分別被處以6個月及5個月徒刑；陳男則依傷害罪判刑5個月，均可易科罰金。

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