男子飼養上千隻蜘蛛　涉販賣珍貴瀕危野生動物受查

小李的臥室到處飼養着蜘蛛。

浙江杭州警方周五（21日）發布警情稱，一名男子日前被舉報指在家飼養上千隻蜘蛛，後更被揭發涉嫌非法收購、運輸、販賣珍貴瀕危野生動物。目前，疑犯已被依法採取取保候審的刑事強制措施。

警方接報後，赴正在某高校就讀的疑犯小李的臥室檢查，結果發現其臥室除了床以外，地板、書桌、櫃子等處到處飼養着蜘蛛，於是將小李帶走調查，並暫為保管其家中飼養的體型較大的蜘蛛。小李供述稱，自己自2017年開始迷上蜘蛛，並在網購平台上購買，後來隨着對蜘蛛的品種、習性有愈來愈多了解，他更開始研究蜘蛛的繁育。

經林業部門鑑定，小李的蜘蛛共有42隻為珍稀瀕危物種，包括墨西哥粉紅捕鳥蛛、洪都拉斯捲毛捕鳥蛛等，小李通過購買、繁殖和在網上出售蜘蛛，已獲利至少5000元人民幣（約5600港元）。

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