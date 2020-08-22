豆奶攤民雄店集體食物中毒案　3被告判囚6個月

台灣嘉義豆奶攤民雄店前年前曾發生52人集體食物中毒事件，導致一名男碩士生暴斃身亡。嘉義地檢署事後依業務過失致死罪、違反食品安全衞生管理法等罪嫌，起訴該店4名負責人。案件周五（21日）在嘉義地方法院宣判，其中該店劉姓負責人、郭姓執行長、吳姓晚班店長均判囚6個月，可易科罰金，至於郭姓總店負責人判無罪。

案發於2018年4月，52名顧客在該店用餐後，先後出現發燒、嘔吐、腹瀉等症狀，其中一名林姓碩士生在宿舍房間內暴斃身亡。

法院經審理後認為，案件符合食品安全衞生管理法中「致危害人體健康」要件，劉姓負責人、郭姓執行長、吳姓晚班店長3人疏於監督、管理，對食物製作流程的鬆懈，導致集體食物中毒事件發生，觸犯刑責。考慮到3人未坦承全部犯行，但與多數被害人及死者家屬達成和解並賠償完畢，遂作出上述判決。

至於林男死亡部分，法院參酌解剖報告、法醫、死者友人及女友等人證述，以及疾管署函文，認定林男死亡的結果，難以直接歸責於被告等人，故判處業務過失致死罪不成立。另法院傳喚多名員工作證及參照卷內事證後，認為郭姓總店負責人未有實際參與該店經營管理事務，故判無罪。

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