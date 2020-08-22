藏匿零食果乾中　海關首在郵件查獲大麻200克

大麻被藏匿在零食果乾中，最終遭發現。

廣東廣州海關周五（21日）表示，近日所屬番禺海關首次在進境郵件渠道查獲大麻200克，該批大麻被藏匿在零食果乾中，目前已移交海關緝私部門處理。

事發於本月10日下午，關員對一批進境快件進行機檢查驗期間，發現一由境外寄往國內某地、申報品名為「果乾」的郵件異常，其中間部分和果乾圖像特點不匹配，於是決定開拆查驗，結果發現了一大包標重1.8公斤的進口蔓越莓幹。

該進口蔓越莓乾表面與普通商品無異，惟當關員進一步打開包裝並倒出蔓越莓乾後，卻發現當中混藏以膠袋真空封裝的乾化植物莖葉，經現場毒品試劑快速檢測證實為大麻。

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