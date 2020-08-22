大學跑道離奇長出西瓜　學生︰軍訓吐的籽發芽了

河北秦皇島市燕山大學一位學生，近日發現校內第四運動場的跑道旁，離奇生長了一條西瓜藤，結出一個小小的西瓜，於是拍下小西瓜畫面，並上載到網絡分享，意外引起輿論熱議。其中，有網民質疑短片純屬炒作，也有網民猜測︰「這是軍訓時吃西瓜吐的籽發芽了吧。」

該名學生接受內地傳媒採訪時表示，他也對於西瓜為何會生長在跑道上感到奇怪，但感覺該西瓜很可愛。他又笑言，今年正是燕山大學百年校慶，小西瓜的出現正好應驗了「種瓜得瓜」的成語。

事件引起輿論熱議，有該校學生留言「再長長，開學等我來吃」。另有網民笑稱，「這是新冠疫情的記憶」，並提醒「不能摸，毛毛掉了就不長了」、「等長熟了就能摘了」。另有網民感嘆︰「到底有多久沒做運動，這西瓜才能長成。」

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