濕拖餐廳地板致9歲童滑倒亡　清潔工過失致死罪成

台灣新竹一名在某全英語教學學校任職清潔工的楊姓女子，前年以濕拖的方式清潔餐廳，卻未把地面弄乾，結果導致一名9歲男童滑倒，頭部受重擊，經搶救19天宣告不治。家屬怒把楊女告上法庭，新竹地院周二（18日）公布判決，依過失致死罪判楊女5個月有期徒刑，緩刑3年，得易科罰金。

判決書指，2018年9月4日下午，楊女在校內的餐廳以濕拖方式清潔，卻未將地板收乾或擺放立牌提醒學生地面濕滑後即離去，結果令經過該處的男童不幸滑倒，後腦直撞地面致顱內出血等。雖經送醫搶救，惟術後臥床的男童再因肺炎感染引起敗血性休克及呼吸衰竭，最終撒手人寰。

楊女事後坦承疏失，涉事清潔公司與學校也已與家屬達成和解，法院綜合這些因素，認為無前科的楊女犯後態度良好，罪行只屬一時不甚，遂公布上述判決。

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