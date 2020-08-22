鴛鴦賊連闖13夾公仔店爆竊　盜走逾20萬新台幣財物

台灣台北市一名30歲魏姓男子與黃姓女友，因染上毒癮又缺錢花用，上月起連續闖入市內13間夾公仔店爆竊，合共偷走逾20萬元（新台幣，下同，約5.4萬港元）。警方接手調查後，周一（17日）在中正區某飯店內其2人逮捕。經偵訊，魏、黃2人已分別被移送法辦。

據報道，魏男和黃女犯案時會各自攜帶1把剪鉗，趁夜深時分闖入夾公仔店，一人動手一人把風，用剪鉗剪破夾公仔機、兌幣機和扭蛋機，把裏面的禮品、零錢搜刮一空。警方翻查閉路電視畫面後，鎖定2人身份，惟因2人居無定所，在市內各旅館內投宿躲藏，故直至周一才把2人逮捕。2人被捕後，更坦言已把贓款用於吃喝玩樂買毒，身上只剩1000元（約267港元）。

警方指出，魏男被捕後，警員更從其身上搜出12包毒咖啡及2包海洛英，警訊後依竊盜、毒品罪將他們移送法辦。

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