漁船海上違法施工　引擎脫落砸死1人

台灣台南市一艘200噸漁船翻新工程，周五（21日）竟直接於碼頭邊違法作業，結果吊車吊掛引擎上船期間，疑因施工不慎，引擎誤砸62歲宋姓機械廠老闆頭部致其死亡。涉案船廠將被台南市農業局漁港所開罰3萬至15萬元新台幣（約8000至4萬港元），同時遭勞工局勒令停工。

該船廠近日翻新海豐號漁船，卻在未經申請核准下，直接在安平漁港碼頭邊違法施工。事發當日，重達5噸的引擎準備安裝上漁船內，當時死者宋男、陳姓船主、1名台灣工人與2名外籍移工共5人在船上，結果過程中引擎誤砸宋男頭、頸部，致其當場血流如注，經送醫仍宣告不治。

台南市農業局漁港所表示，為避免海浪，漁船施工一般都在船廠內進行，若在海上施工須先申請，故將依照漁港法對涉案船廠開罰。

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