台警破網絡販售電子煙案　繳80部霧化器774盒煙油

台灣苗栗縣警方周四（20日）搗破一宗在網上販售非法含尼古丁成分電子煙油及電子霧化器，現場搜出含煙油的套裝電子煙主機80部、電子煙油774盒。目前，警方已將劉姓疑犯移送法辦。

苗栗縣警局刑事警大隊早前主動偵搜網拍商城的電子煙相關產品的賣家，經多方搜證後，鎖定劉男。警方指出，根據台灣現行法例，含尼古丁成分的電子煙、電子霧化器產品屬於藥品，未經許可不能進口和販售，否則將依製造或輸入偽藥或禁藥罪入罪。

苗栗縣警局長翁群能表示，此次查獲的非法販售的電子煙及煙油，均為中國大陸製造，煙油成分未經衞生主管機關檢驗，恐攙雜不明化學物質及香料，長期吸食可能對民眾健康產生不良影響。

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