倡節約糧食　市級機關食堂推小份菜製「豆渣餅」

中央近日提出制止市民浪費食物之際，上海市級機關集中辦公點食堂開展一系列措施，如供應小份菜、利用邊角料製作菜餚，甚至利用磨豆漿剩下來的豆渣加入麵粉製作「豆渣餅」等，以示範引領全市食堂節約糧食、杜絕浪費。

內媒記者周五（21日）實地考察人民大廈機關食堂，發現食堂內設置了專窗提供小份菜套餐，這些套餐有鹹肉、大蝦、菜、茄子，飯、糕點及湯水等，惟份量與正常的套餐相比都有所減少，價格也基本上是原來的一半。上海市機關事務管理局服務監管處處長李雪良更介紹，創新之舉在於利用食材邊角料研發製作菜餚、點心，如除了利用豆渣製作成餅，還會將魚骨、雞架、豬骨等熬製成午餐的例湯。

另食堂還會將製作蛋糕剩下的蛋糕邊角料統一分裝，再在App上售賣，結果不到中午就被搶光。除此之外，市級機關集中辦公點食堂還會在現場設置督導員，監督用餐者是否浪費食物。

除上海外，各地都有提倡節約糧食，其中在廣東廣州，有餐廳近日推出「獎勵計劃」，若食客合理點餐，沒浪費食物，就會獲得積分以享停車優惠、消費折扣等。陸豐市政府則發出通知，禁止市內所有餐廳舉行紅、白二事飲宴，否則重罰。雖然當局以防疫為由推出上述禁令，惟內媒則認為宴席剩下的食物是浪費的源頭。

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