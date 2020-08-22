警破20年前兇殺案　拘捕時兇徒已成音響店老闆

廣東廣州市增城區警方近日破獲一宗20年前的兇殺案，拘捕一名屈姓男子。據報，屈男當年犯案後，改名換姓為「李X」，更開設了一間音響店。目前，屈男已移交陽西縣警方作進一步偵查。

案發於2000年，屈男與陽江市陽西縣的張姓受害人，因糾紛發生鬥毆，隨後屈手持兇器將張刺死後，逃離當地。警方本月在追逃工作中，發現一名疑似20年的故意殺人案在逃人員在荔城街活動。經信息化手段研判，警方發現荔城街某音響店老闆李X與屈男非常相似，最終確認李某就是屈男本人，並於上周二（11日）將其拘捕。

經審訊，屈男供述了案情，並指自己逃亡20年來四處流竄，後在增城開了家音響店，生意做得不錯，但自己身負命案，一直不敢對外使用真實身份，也不敢過多跟人交往，更不敢與家人聯繫，想以此躲避警方追捕，但最終難逃法網。

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