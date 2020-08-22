熊本熊雕塑遭洪水沖走　網民沿途追蹤「奇幻漂流」

日本九州熊本縣的吉祥物「熊本熊」的樣子可愛，在內地也擁有不少粉絲。重慶市近日受洪水侵襲，有市民發現，龍門浩老街一隻熊本熊雕塑在洪水來襲期間，竟被沖到慈雲寺門口。不少網民拍下影片、照片後，分享到網絡，更命名為「重慶熊本熊的奇幻漂流」，迅即成為網民新的「表情包」，更一度登上微博熱搜榜。

洪水侵襲重慶市期間，大片街道被洪水淹浸；雖然當局早已派人用繩索固定熊本熊雕塑的位置，但仍不難強大水流。從網傳短片可見，熊本熊雕塑一度在洪水中載浮載沉，緩慢地移動。不少網民看到後，一直「追蹤」熊本熊雕塑的位置。直到洪水退去後，熊本熊雕塑被發現已漂流到慈雲寺門口。有網民拍下照片後，配文寫道「我在哪」，配合熊本熊本身呆萌的表情，惹來不少網民捧腹大笑。

據了解，在事件引起熱議後，當局迅速派人接熊本熊雕塑「回家」。只見數名大漢合力，才能把熊本熊搬運，側面可見洪水的威力。事後，熊本熊雕塑離奇被網民封為「抗洪英熊」，更成為網民打卡熱點。

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