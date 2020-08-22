美國前AIT官員指拜登挺台　惟強度恐不似預期

台海緊張之際，美國總統大選亦愈發臨近。美國在台協會（AIT）台北辦事處前處長司徒文周五（21日）在一個座談會上表示，依照目前民調，民主黨總統候選人拜登將勝選，並在對台政策上更支持台灣，勝過以往的民主黨政府。惟他又指挺台的強度可能不如期待，因拜登當選後首要處理的是經濟等國內議題。

司徒文在立法院舉辦的「美國民主黨全國代表大會選情分析」座談會上表示，拜登確實在過去對中國大陸較為友善，惟其立場會進行調整，且美國輿論與國會對大陸亦轉為負面，加上香港、西藏以及南海問題，皆改變美國大眾對大陸的態度。

司徒文又形容，民主黨從黨綱移除一中政策是「又好又有智慧」的做法，一旦拜登勝選，其政府將成史上最支持台灣的民主黨政府，惟強度可能不及預期，因他當選後首要處理的是新冠肺炎疫情與振興經濟等，並在外交層面上加強與盟國的關係。不過司徒文強調，最終無論是拜登或特朗普勝選，台灣都會站在一個公平與良好的位置，因美國目前無論輿論還是國會跨黨派都相當挺台。

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