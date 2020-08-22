蓬佩奧願與中國對話　稱華承諾遵守首階段貿協

中美關係緊張之際，美國國務卿蓬佩奧周五（21日）接受訪問時強調，美國對中國立場依然強硬，但特朗普政府仍願意與北京對話。他亦稱，雖然檢討貿易協議的會談推遲，但中國承諾遵守第一階段貿易協議。

蓬佩奧在消費者新聞與商業頻道（CNBC）的訪問中，聚焦中美貿易戰和國家安全威脅等。他提及中國在採購方面做了中方需要做的工作，但中方有很多義務是遠遠超出購買美國產品的範圍。他又說華府願意與北京對話，但美國為確保國家安全對華仍會持強硬態度，「總統特朗普非常認真保護我們的信息、我們的網絡和美國人民。」

至於中國影片分享程式抖音海外版TikTok問題，蓬佩奧未有提及有關美國公司收購TikTok的細節，但重申交易要保護美國個人數據，預計TikTok不會再與中共分享美國人民的私人信息。他亦揚言，如果中國要求所有國有企業要對政府的安全系統負責，華府會「繼續追趕」中國，並希望北京能脫離這些企業，不再以同樣的方式營運。他再補充，國務院將與商務部和國防部合作，限制中國雲端服務供應商在美國收集、儲存和處理數據的能力。

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