男子擅入保護區獵殺鵝喉羚　判囚3年

鵝喉羚多出現在新疆、青海、內蒙古西部和甘肅等地。

甘肅省祁連山林區男子劉X軍2018年，涉嫌非法獵捕、殺害珍貴、瀕危野生動物罪，案件近日在山林區法院一審開庭宣判，劉男被判囚3年。法院表示，劉男帶捕獸夾到甘肅民勤連古城國家級自然保護區，捕獲2隻國家二級保護野生動物鵝喉羚。據悉，1隻鵝喉羚市價為1.5萬元（人民幣，下同，約1.7萬港元）。

法院審理查明，劉男曾在保護區內將捕獸夾埋於泥灘內，捕獲兩隻鵝喉羚，宰殺後出售予蘇某。警方早前調查蘇某涉黑案時，在其家中的冰櫃內發現已被宰殺的鵝喉羚，令事件東窗事發。據悉，鵝喉羚多出現在新疆、青海、內蒙古西部和甘肅等地。

法院認為，劉男以出售為目的，私自進入自然保護區，獵捕殺害國家二級保護野生動物鵝喉羚，其行為已構成上述3項罪名，除上述判刑外，還需被罰款4000元（約4400港元），賠償國家野生動物資源損失3萬元（約3.4萬港元），並在市級以上媒體公開道歉。

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