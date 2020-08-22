男子拍影片嘲諷洪水災民　遭警誡後自摑道歉

四川成都市金堂縣近日遭受50年一遇的洪災，洪峰過後市面一片狼藉，有居民自發到街上清理。一名男子竟在網上發布嘲諷及侮辱災民的影片，惹來網民批評他涼薄。警方留意到影片後，傳召男子並對其作出教育，男子在警誡下撰寫道歉聲明並拍片向災民致歉。

據內媒周五（21日）報道，男子當日在影片指看見災民在大街上清理，心情非常愉快，更希望洪水能淹死更多民眾。影片上傳後，男子遭到網民口誅筆伐。警方亦展開調查，並在隔日傳召男子到警局解釋。

目前，該名男子已接受警方懲罰，他更拍下影片向所有災民致歉，指自己口不擇言，為災民心理造成極大傷害，甚至在片中自摑，求災民原諒。

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