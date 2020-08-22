印度限制中國活動　擬收緊簽證審查

中印關係持續緊張，美國傳媒周五（21日）報道，印度進一步限制中國在當地活動，包括收緊簽證審查、評估中國政府與當地大學院校的關係。印度外交部未有回應。

報道引述官員指，印度外交部已接獲通知，中國商人、學者、行業專家和宣傳團體人員的簽證，均需預先進行安全審查。上述做法與巴基斯坦、印度鄰國和主要競爭對手長期以來所採用的做法相似。

官員表示，政府正評估教育機構簽訂的54份諒解備忘錄，包括印度技術學院、瓦拉納西印度教大學、尼赫魯大學，以及其他與設有孔子學院的中國國家對外漢語教學領導小組辦公室（國家漢辦）有往來的學校。除普通話課程外，其餘與中國機構的合作或會終止，預料與中國機構有往來的印度大學，活動很可能大幅減少。

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