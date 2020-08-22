董卿錄央視節目站中間位　破被中紀委帶走傳聞

內地官媒央視女主持董卿和歐陽夏丹，被指捲入前中央政法委書記孟建柱和公安部副部長孫力軍案，多次傳出被中紀委帶走。惟內媒周五（21日）報道稱，董卿再次高調現身央視舞台錄製節目，與內地逾百名知名主播同框，她仍站在中間前排位置，顯示她穩坐「央視一姐」之位。

報道指，董卿近半年少有出現在螢幕前，近日現身錄製央視特別節目《新時代最可愛的人》，還佔據中間位。消息稱，董卿將主持一檔即將播出的主旋律節目，打破其被帶走的傳聞。

今年4月和8月12日均傳出董卿被執法部門帶走調查，惟她曾在自己主持的節目《為你讀書》中亮相，亦在微博中發文稱，「謠言騙的就是你這種讀書少的，讀書多的不好騙」。另有自稱是董卿的同行4月時回應稱，她早前返上海照顧母親，目前已返回北京開始工作。

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