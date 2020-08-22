台外交部長投書美媒　籲接納台灣加入聯合國

台灣外交部長吳釗燮近日投書美媒，指台灣防疫有成且向盟邦提供協助，合作對抗疫情，同時願意也有能力參與國際事務，正值聯合國憲章簽署75周年，國際社會接納台灣參與聯合國仍為時未晚。

吳釗燮投書「喬治亞亞洲時報」（Georgia Asian Times）指，台灣因應疫情採取各項防疫措施，在能力可及之時，亦對外提供醫療口罩、防護衣、體溫計等個人防護裝備，並與其他國家合作研發試劑、藥物與疫苗，共同對抗疫情。

他指出，台灣在性別平等、經濟成長等已達經濟合作暨發展組織（OECD）國家水準，亦長期協助亞、非、拉丁美洲等地盟邦在清潔能源、廢物管理與防災等領域的發展。他認為聯合國缺少台灣參與是國際社會的損失，若能參與聯合國活動、會議與機制，台灣可以做得更多。

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