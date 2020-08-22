楊潔篪到訪南韓 料討論中方領導人訪韓事宜

中共中央政治局委員楊潔篪，周五（21日）抵達南韓釜山展開為期兩日訪問，周六（22日）會與南韓國家安保室室長徐薰，在釜山威斯汀朝鮮酒店會面，討論朝鮮半島局勢。中國國家主席習近平原定今年上半年訪問南韓，但因新冠肺炎疫情推遲。楊潔篪會前未有回應習近平今年內是否訪問南韓。

楊潔篪周六會與徐薰會面，共晉午餐。韓聯社報道，兩人會就兩國聯防聯控、加強高層交流、朝鮮半島和國際局勢等問題交流。據青瓦台核心官員透露，習近平訪韓是本次會談的主要議題之一，兩國爭取在疫情趨穩、條件成熟的適當時機促成訪問。

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