解放軍下周一起一連6日 在海南島東南部海域軍演

解放軍近日頻繁舉行軍演，山東海事局官網發布消息稱，解放軍於周六（22日）至下周三（26日）在黃海青島至連雲港以東海域內組織大型實彈射擊演習。海南海事局周五（21日）發布消息稱，解放軍將於下周一（24日）至下周六（29日）在海南島東南部海域進行軍事訓練活動。

海南海事局表示，禁航時間由下周一凌晨零時至下周六凌晨，解放軍進行軍事訓練的範圍，禁止其他船隻駛入。

據山東青島海事局和連雲港海事局發布的航行警告顯示，解放軍在黃海青島至連雲港以東海域 進行軍事活動期間，為確保安全，任何船隻在上述時間內不得進入該海域。

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