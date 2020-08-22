商務部擬推「惜食」新規　增專業點菜師提點食客

內地近日推行「惜食」，禁止浪費食物的行為。商務部周五（21日）在官網中發布「宴席節約服務規範」公告，向公眾徵集意見。商務部計劃推出多條新規，提倡設立「專業點菜師」，且表明「不宜設置最低消費」。民眾可將意見反饋表於下月4日前，傳送至中國烹飪協會聯繫人的電郵信箱中。

該規範由商務部服貿司和中國烹飪協會起草。公告顯示，商務部要求餐飲業需在菜單上顯示菜的主要食材和重量，並對侍應進行點菜培訓，設立專業的點菜師，對宴會上的每桌套餐的食用人數提出建議；並在大型宴會中，需合理安排餐桌的數量和每桌的人數，避免造成浪費。

另外，餐飲業在大型宴會結束後，應主動提供打包餐盒，但禁止使用不可降解的一次性塑膠餐盒，並為遵守節約的食客給予獎勵或優惠，例如發放優惠券等方式。公告強調在餐飲單位負責人在宴席致詞、祝福語等設計過程中，可加入「節約消費」、「減少浪費」等內容，並主動向顧客宣講。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020