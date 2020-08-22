新冠肺炎：台增1宗境外輸入　台女赴墨西哥工作返回染疫

台灣的中央流行疫情指揮中心周六（22日）召開記者會，指揮官陳時中表示，新增1宗境外輸入病例，一名20多歲的女子於1月下旬至墨西哥工作，至周三（19日）返台，集中隔離期間確診，目前已入院隔離治療。

陳時中表示，患者返台前已出現嘔吐、腹瀉症狀，曾於墨西哥求醫，被診斷為腸胃炎，本月1日出現頭痛、喉嚨痛等症狀，隨後再次入院治療。患者被診斷為疑似新型冠狀病毒感染，惟在墨西哥輕症者無法於當地採檢，遂由所屬公司安排返台治療，直到周五（21日）確診。

指揮中心指，患者發病至今已有一段時間，在飛機上未有除口罩進食或去廁所，同班機10乘客被列為居家隔離對象，15名機組職員列為自主健康管理對象。

早前有大批民眾在網絡購買口罩後，一直沒有領取，陳時中表示，民眾可於下周一（24日）至下周三（26日）通過原購買渠道了解未領取的口罩情況和領取的門店，並於本月31日至下月13日取貨。若民眾再次逾期未有領取口罩，將被扣除58.9元新台幣（約16港元）手續費。

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