多個水文站水位上漲 長江降低防禦響應至3級

貴州連日暴雨，省氣象台通報，周四（20日）上午8時至周五（21日）中午12時，貴州雷山、丹寨、荔波、三都4縣14個測站，出現特大暴雨，其中雷山縣錄得271.5毫米；省內2條河流出現超警洪水。另外，長江水利委員會周六（22日）中午12時，將長江水旱災害防禦2級應急響應降低為3級，但中下游部分控制站仍超警戒水位。

貴州水文水資源局通報，荔波縣樟江荔波水文站於周五下午1時，超警戒水位0.99米；三都縣都柳江把本（臨）站同日上午10時超警戒水位0.19米，目前上述兩處水位已回落至警戒水位以下。

另外，重慶市水利局發布，長江5號洪水和嘉陵江2號洪水均已通過重慶中心城區，目前三峽庫區水勢已趨平穩，長江、嘉陵江重慶段各主要站點水位均已回落至警戒水位以下，並在周六上午11時終止洪水防禦一級應急響應，意味本次重慶史上的特大洪水警報解除。

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