颱風巴威今早形成　台發布海上颱風警報

颱風「巴威」周六（22日）上午8時形成，台灣中央氣象局上午10時半發布海上颱風警報，半小時後再發布11縣市大雨特報；颱風持續增強，台灣北部、東半部海面納入警戒範圍。截至上午11時，巴威逐漸遠離台灣，料下周日（23日）日間可解除海上颱風警報。

氣象局指，巴威位於花蓮東南東方約120公里海面上，以每小時11公里速度向北北東移動，預測下周日上午8時的中心位置會在宜蘭的東北東方約250公里海面上。目前，暴風圈已進入台灣東半部海面，對台灣東半部及北部海面構成威脅，氣象局提醒航行及作業船隻應嚴加戒備。

受颱風外圍環流影響，易有短時強降雨，基隆北海岸、宜蘭、花蓮地區及大台北山區有局部大雨；南投、南部地區及雲林、嘉義山區中午後亦有可能局部大雨。蘭嶼往返台東富岡港和屏東後壁湖的客輪，中午過後將取消航行。

新北市漁業管理處原定周六晚在淡水漁人碼頭舉辦煙花表演，惟受颱風影響，放煙花的船隻無法出港，最終宣布取消表演，工作團隊將研議擇期舉行。此外，農業局在草里漁港區域舉辦的「草里潮市集」，以及在深澳漁港舉辦的七夕情人節露天電影院，亦因降雨等不定因素取消，擇期再舉辦。

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