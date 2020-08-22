少女跳樓自殺身亡　親父欲接住遭砸死

四川瀘州市瀘縣一名15歲曾姓少女周六（22日）上午突然從25層高的頂樓上跳下，她的42歲父親站在樓下，試圖接住女兒，詎料被砸傷。兩人隨後送院搶救，惟搶救無效死亡。警方同日通報稱，正調查事件原因。

警方在通報稱，瀘縣藍山郡小區內發生一宗墮樓事件，曾女跳樓後，砸中樓下試圖接住她的父親。有現場目擊者表示，多名民眾驚叫一聲，「他想接住，但女孩直接把他砸中了」。

網傳影片顯示，曾女站在頂樓邊緣，躍下後急速墮落地面，其身穿白色上衣的父親在樓下試圖接住女兒無果。曾父情緒激動，不斷呼叫女兒的名字，惟兩人送院不治身亡。

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