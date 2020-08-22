中國「合成大麻」出口瑞士數量大增　吸食過量可致死

瑞士媒體報道，警方近月截獲來自中國的「合成大麻」數量大增，這種大麻是人工合成的假大麻，吸食者容易心悸氣短、心肌梗塞，喪失意識，吸食過量會死亡，引來當地民眾不安。據歐洲毒品與藥物成癮監測中心統計，過去4年，全球至少61人因吸食這種「合成大麻」而死。

報道指，蘇黎世法醫研究所今年已查獲逾50批假大麻，涉案數量極大。該種合成大麻素的製作過程簡單，只需在園藝店購買噴霧器，將多種非大麻植物製作的粉末溶於水中，噴灑在大麻花朵表面，溶劑蒸發後，會在花朵上形成薄膜。專家表示，這種混合物，堪稱由各種合成物調製而成的「致命雞尾酒」，對人體傷害極大。

瑞士自2011年後將四氫大麻酚含量低於1%的大麻出售合法化，但上述合成大麻仍被列為非法。蘇黎世法醫研究所今年已調查4宗涉及大麻素的死亡病例，但目前仍未能確定是否因吸食大麻素致死。有專家估計，未報告的實際死亡病例數要比實際數字高出很多倍。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020