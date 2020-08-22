警方破17宗非法傾倒垃圾案　共拘168人

北京市公安局自今年5月1日實施生活垃圾管理條例後，便展開「崑崙2020」專項行動。警方與城管、生態環境、交通等部門合力打擊非法傾倒垃圾。警方周四（20日）通報，由今年5月起，已破獲17宗非法傾倒垃圾案件，成功搗毀16個非法中轉站及14個渣土場，刑事拘留共168人。

根據條例規定，北京市建築垃圾自5月起實行垃圾分類責任管理人制度和消納許可制度。任何單位棄置在建築或裝修過程所產生的廢棄物前，必須辦理消納許可證，並將垃圾分類，及後運到正規垃圾消納場處置。

通報稱條例一出後，非法傾倒垃圾成了違法分子的生財機會，警方接連對違法處理垃圾展開行動。警方列舉當中的典型案例。在6月，北京警方接群眾舉報，在房山區京崑高速黃元井橋下有人傾倒大量渣土和淤泥，現場傳出惡臭。

警方和交管局成立專案組調查後，發現有人收取每車1000元人民幣（約1120港元）的價格，將9車共500餘噸的廢料非法傾倒。經檢測，廢料中重金屬含量超標。專案組在8月初將6名疑犯拘捕，以涉嫌污染環境罪將他們刑事拘留。

警方又指，7月中旬發現朝陽區金盞鄉一處大院內，頻繁有運輸垃圾的車輛出入，形迹可疑。經專案組進一步調查，該大院成為了非法垃圾中轉場。7月23日晚，專案組採取行動，當場拘捕60名涉案人員，扣查垃圾車32輛。經估算，現場非法囤積垃圾多達2390噸。

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