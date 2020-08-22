新冠肺炎：中國放寬日本人簽證申請　安倍晉三減工作量

中國駐日本大使館周六（22日）宣布，放寬早前因新冠肺炎疫情對日本人收緊的簽證範圍，周六起受理持有中方居留許可的人員，包括商務相關人員及家屬的簽證申請；即使無居留許可，如有當地政府邀請函，也受理簽證申請。

此外，日本首相安倍晉三傳出健康不穩傳言後，他周五（21日）前往官邸，出席新冠肺炎疫情對策會議，已連續3天半天工作。共同社周六（22日）報道，官邸人士多次強調安倍健康沒有問題，下周開始會削減他的預定會議數量，也不安排首相出席晚間聚餐。

至於東京都周六新增256宗確診病例，是連續3天錄得200宗以上，但已開始回落。面對疫情未止，國際田徑聯合會主席施巴斯坦高爾（Sebastian Coe）周五受訪時指，延至明年夏天的東京奧運未必能如期舉行，需研究以其他類型賽事代替。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020